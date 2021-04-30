Когда в мире происходила любая война или другое событие подобного масштаба, больше всего от этого страдала именно Украина. Украинцы пережили две мировые войны, Голодомор, чернобыльскую трагедию, распад Советского Союза, непростой период 90-х годов, а сейчас мир бросает очередной вызов.

О людях, которые являются потерянными и ненужными, рассказал сагу политолог Михаил Чаплыга в программе «Чаплыга. Без вопросов».

Оценивая травматический багаж украинского народа, Чаплыга сравнивает его с неким Клондайком, но скорее для психиатрии. Из всей своей истории нация вынесла боль и другую негативную экспрессию.

«Украинцы – недолюбливаемая нация недолюбленных детей, что став властью – мстят сами себе, ибо страдают комплексом ненависти к себе», - утверждает политолог. Так, месть родным и себе предполагает такую ​​позицию, когда терять человеку уже нечего. Он объясняет, что когда нет никаких перспектив и будущего, то всю жизнь загораживает месть.

«Страна – жертва иллюзий. Кладбище инфантильных надежд максималистов», - считает Чаплыга. В этом контексте он обращается к непростому периоду после развала СССР, к 90-м. Тогда, говорит политолог, старшее поколение грезило тем, чтобы заработать все деньги мира, но в своих потугах зарабатывало копейки. А потому следующее поколение и получило соответствующее воспитание - уличное.

Этими соображениями Чаплыга подводит к мысли, что все, кому сейчас больше 35 лет, принадлежат к поколению, которое потеряло свою веру и возможности. Зато молодое поколение - другое: его вырастил интернет, оно живет одним днем ​​и имеет другие ценности. В частности, продажу родительской квартиры эксперт сравнивает с продажей украинской земли. Масштабы разные, но суть - одна: это поколение не имеет родины и беспокоится только за свое нынешние благосостояние.

Напоминаем, Чаплыга иронично рассказал, что опорой его правления стали бы феодалы, бандиты и представители регионов.

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