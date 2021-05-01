Госэкоинспекция проведет аудит предъявленных убытков, которые не были уплачены нарушителями, чтобы обеспечить их возмещение в государственный бюджет

Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный, пишет Znaj.

"Аудит будет предусматривать проведение аналитики по всем случаям начисления и предъявления убытков нарушителям природоохранного законодательства. Речь идет о всех направлениях экологического контроля – промышленное загрязнение, засорение, вырубки, браконьерства и тому подобное», - рассказал Андрей Малеваный.

Чиновник отметил, что на сегодняшний день большое количество средств, исчисленных за вред природе, не возмещается нарушителями добровольно. Чтобы их взыскать, деи необходимо каждый раз обращаться в суд и каждый раз платить судебный сбор.

"В прошлом году Госэкоинспекция столкнулась с катастрофическим недофинансированием по этой статье расходов, в этом году в бюджете для уплаты судебного сбора предусмотрено 6,5 млн. грн., поэтому наши специалисты получат действенный инструмент взыскания с нарушителей убытков, нанесенных государству", - отметил Андрей Малеваный.

Он также отметил, что благодаря проведению аудита сможем обеспечить возврат в госбюджет средств, которые фактически были «украдены» нарушителями природоохранного законодательства.