Украинские пенсионеры должны получать не менее 3 тысяч гривен ежемесячно. На деле же ситуация плачевная

Еще несколько лет назад показатель-коэффициент замещения пенсии с зарплатой был более 50% (и это считалось очень хорошим показателем, ведь он означал, что пенсия — 50% зарплаты). В настоящее время он составляет всего 27%, передает Finance.ua.

По словам министра социальной политики Марины Лазебной, этот показатель в дальнейшем будет только падать, а разрыв между зарплатой и пенсией расти.

"У нас есть неутешительный прогноз, что он будет падать. Это от того, что людей, которые платят взносы, меньше, — отметила Лазебная, добавив, что на сегодня минимальный взнос, который уплачивается в пенсионный фонд — 1 300 гривен, а минимальная пенсия — 1 769 гривен. То есть взнос на 60% только покрывает минимальную пенсию.

Министр рассказала, каким образом можно выровнять ситуацию. Для этого нужно учредить другой подход к рассчету прожиточного минимума, который сейчас 1769 гривен. Фактически же он должен быть в два раза больше.

"Но к нему надо идти, - заявила Лазебная. - Там где люди живут на этот стандарт — он должен быть фактический. Для пенсионера — не менее 3 тысяч гривен".

Ранее министр признала, что нынешнего прожиточного минимума не хватает на базовые потребности украинцев.

"Мы признаем, что на прожиточный в 2 тысячи гривен нельзя удовлетворить все потребности человека... Мы считали, что сегодня средний прожиточный минимум реальный должен быть 4,5 тысячи гривен. А сегодня он, например, 2,5 тысячи гривен», ㅡ говорит Лазебная.



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