Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем видеообращении поздравил украинцев с Воскресением Христовым, передает "Знай" с ссылкой на Центр информации УПЦ

"В этот великий святой день сердечно поздравляю всех вас, мои дорогие, со светлым праздником Христова Воскресения! Пусть вашу радость о Спасителе не затмевают деяния тех, кто пытается нарушить освященный веками канонический порядок церковной жизни в Украине. Потому что сегодня миллионы православных верующих по всему миру молитвенно находятся с православными в Украине, что отстаивают свою церковь от нападок. Все, что происходит с боголюбивым народом Украины находит отклик в моем сердце, ведь я, как и многие люди моего поколения, не понаслышке знаю о притеснениях верующих..."- сказал патриарх Кирилл.

Митрополит Тамасосский и Оринийский Исаия (Кипрская православная церковь) направил приветствие Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию, Украинской Православной Церкви и украинскому народу накануне Пасхи.

«В эти пасхальные дни мы с вами, мы молимся за вас, за ваше единство, и чтобы царил мир на украинской земле, чтобы прекратились все военные действия, и военные действия против Церкви. От имени Тамасосской и Оринийской епархии Кипрской Православной Церкви я бы хотел поздравить украинский народ, Украинскую Церковь и лично Митрополита Онуфрия — Предстоятеля этой Церкви, с праздником Святой Пасхи, Светлого Святого Воскресения! Христос Воскресе! В эти пасхальные дни мы чувствуем ту радость, которую Свет Христа принес на землю, и мы бы хотели ею поделится со всеми православными людьми, особенно с нашими православными украинцами, которые испытывают большой соблазн за последние годы, и большие соблазны терпит местная церковь», - отметил в поздравлении владыка.

Митрополит Ловчанський Гавриил (Болгарская Православная Церковь) пожелал архиереям УПЦ и их духовным чадам, чтобы Воскресший Господь наградил их за все трудности и даровал всем спасение и подчеркнул, что Болгарская Церковь и Украинская Церковь - это одно Тело Христово».

"Пусть Господь благословит прекрасную православную Украину, пусть даст вам мир духовного процветания, благосостояние, спасение христианам...Мы радуемся вашим успехам, мы радуемся тому, что во всех ваших трудностях у вас духовная жизнь, у вас вера, с которой можно брать пример.

История показала, что Господь тем особенно народам, которые любит, во время испытаний посылает великих руководителей, великих наставников. И вот именно сейчас Украинская Православная Церковь имеет крупнейшего пастыря-Владыку Онуфрия, который является человеком святой жизни, молитвенником, подвижником. И мы видим, что он своей любовью, своим миром объединяет чад Православной Церкви, охраняет от волков и своими молитвами хранит от опасности и споку», - отметил митрополит Гавриил.

Иерарх Сербской Православной Церкви епископ Будимлянско-Никшичский Иоанникий пожелал верующим УПЦ сил в победе над грехом и мира.

"Молитвенно желаю Украинской Православной Церкви и ее верному народу, чтобы в этот самый большой праздник празднование состоялось в большой радости, чтобы остановилось проливание братской крови, чтобы воцарился мир и была братская любовь между всеми людьми доброй воли в братской славянской стране. Разделяя с вами, дорогие братья и сестры, радость Великого Пасхального Торжества, желаю, чтобы Господь подарил Божественную силу для победы над грехом, неправдой и братским разделением, чтобы вы всегда были співпричасниками Его Воскресения! Христос воскрес!",- пожелал епископ Иоанникий.

Архиепископ Михайловский и Кошицкий Георгий Православной Церкви Чешских земель и Словакии в своем поздравлении отметил, что ожидает снова встретиться и вместе послужить с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием.

"Мы все в мире исповедуем Крестный путь Господа нашего Иисуса Христа, переживая это трудное время. Но уповая на слово Божие, произнесенное во время явления Честного Креста Господня во времена святого равноапостольного Константина Великого: "Сим победиши!” мы твердо верим и знаем, что если мы успеем зрозіпнути наши страдания Кресту Господню, то после каждого Креста происходит Воскресения. Только после страдания, когда человек распинается Христу, приходит Воскресение. Хотим поздравить Его Блаженство, Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия-канонического Предстоятеля Украинской Православной Церкви - и его паству, Богом вверенную, с грядущим светлым Торжеством победы Господа Иисуса Христа над смертью, страхом, болезнью, грехом», - сказал Владыка Георгий.

Архиепископ Люблинский и Холмский Авель Польской Православной Церкви в пасхальном поздравлении к Предстоятелю УПЦ, епископату и верующим прежде всего поздравил переселенцев из родной Холмщины, которые многочисленно сегодня проживают на украинской земле и являются членами канонической Украинской Православной Церкви.

«В этот 2021-й год мы переживаем много личных проблем, проблем, которые провоцируют нашу Церковь. Но помним, что это есть страдания наши. Мы Надежду должны возлагать на воскресшего из мертвых Христа Спасителя. Даст Господь, и он восторжествует и в наших сердцах, и в лоне нашей Святой Церкви Христовой. Пусть радость Воскресшего Христа Спасителя пребывает в наших сердцах», - отметил архиепископ Авель.