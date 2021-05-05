Архиепископ Черкасский и Каневский Феодосий ознакомился, как идут работы по изготовлению памятника святителю Луке возле одного из храмов областного центра

Об этом пишет «Знай» со ссылкой на Центр информации УПЦ.

Сооружение увековечит память святого дополнительно к монументу, который ранее установили врачу-священнослужителю рядом с кафедральным собором Черкасс.

Память о святом неразрывно связана с Черкасщиной. В селе Деньги Золотоношского района Валентин Войно-Ясенецкий до рукоположения проходил практику в качестве земского врача. В Черкассах святитель Лука навещал своих родителей и сестру в последние дни их земной жизни. Теперь над местом их захоронения возведен Архангело-Михайловский кафедральный собор.

В 2021 году православные отмечают 100 лет принятия священного сана архиепископом Симферопольским и Крымским Лукой, 95 лет первого посещения Черкасс в сане епископа, 60 лет преставления и 25 лет обретения мощей святителя.

Новый монумент архиепископу Луке изготовил участник объединения народных мастеров Украины скульптор Владимир Толстопятов. К его работам принадлежат памятники преподобномученику Макарию Каневскому в Каневе и святому мученику Даниилу Млиевскому в Городище и в селе Млиев.

*** Святитель Лука является одним из самых почитаемых святых, живших в XX веке. Поскольку святитель Лука Войно-Ясенецкий при земной жизни много помогал людям как врач и хирург, верующие обращаются к нему с просьбами о помощи в различных болезнях и немощах. Имеются многочисленные свидетельства о чудесной помощи святителя.

В ноябре 1995 года Указом Священного Синода Украинской Православной Церкви архиепископ Лука был причислен к лику местночтимых святых. В ночь с 17 на 18 марта 1996 года состоялось обретение святых мощей архиепископа Луки. На общецерковном уровне архиепископ Лука был прославлен в сонме новомучеников и исповедников в 2000 году.