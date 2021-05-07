Обязательное ведение деклараций для всех украинцев позволило бы им быть более требовательными к использованию налогов.

Об этом сказал адвокат Артем Афян в программе “Субъективно с Яникой Мерило”.

“Я считаю, цивилизованное общество без нулевой декларации невозможно. Более того - у меня есть версия, что вот мы все такие беспечные, потому что нас не заставляют раз в год подавать декларацию. Если бы каждый человек, который идет на выборы, включая пенсионеров, посмотрел в декларацию, посмотрел, сколько с него же получается налогов, как идет распределение - он бы требовал. А так, у нас армия сотрудников, которые получают только зарплату - они думают, что это все не про них. Они даже не ощущают, что если они получают на руки 20 тыс. гривен - то не будь вот этих налогов - они могли бы получать 30 условно. И что эти 10 они отдают государству”, - сказал Артем Афян.

Он отметил, что ему нравится польская система, согласно которой при подаче декларации можно указать социальные проекты, которые человек хочет, чтобы финансировало государство. Это может быть природа, защита животных или наказание для коррупционеров.

“Декларация - это хорошая тема, чтобы спросить граждан о приоритетах… Какую страну вообще строим? Вот, я не понимаю. Какую страну строит Украина? Это социалистическая страна, социальная, это капитализм по примеру Штатов? Никто ж не дает ответов”, - добавил Афян.

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