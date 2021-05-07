В современной Украине существует множество видов заработка. Не многие знают, но существенная часть денег вкладывается в так называемые облигации внутреннего государственного займа, которые выпускает Минфин. Политолог Михаил Чаплыга в программе «Чаплыга. Без вопросов» рассказал, что происходит со средствами после вложения их в ОВГЗ.

«Почти 40% денег, которые вы получаете, вы вкладываете в пирамиду ОВГЗ. Каждая вторая гривна в наших банках вложена в ОВГЗ, которые выпустил Минфин, под деньги напечатанные Нацбанком. Гениально! А куда же они вкладывают другую каждую вторую гривну? Вы думаете в экономику? Не смешите мои тапки. Каждая другая вторая гривна высасывается собственниками и акционерами», - отметил Чаплыга.

По словам политолога, схема состоит в том, что вы берете кредит в банке, затем на эти деньги покупаете долговые обязательства государства (ОВГЗ). Он добавляет что, ОВГЗ гарантируются государством, таким образом, владельцы коммерческих банков наживаются.

«И поехали товарищи банкиры после этого на Сейшелы. Потому что, пока они отдыхают, на разнице между взятым кредитом в Нацбанке и купленными ОВГЗ растут их статки», - подчеркнул Чаплыга.

Как отмечает эксперт, налог на прибыль с ОВГЗ – 0%. По словам политолога, если простой человек понесет деньги в банк, то налог на прибыль составит почти 20%.

Напомним, для Politeka Чаплыга объяснил, что сегодня украинские национальные символы становятся инструментарием популизма.

Ранее Politeka публиковала заявление Чаплыги, что если вы себя плохо ведете – вам «призупиняють» гражданство.