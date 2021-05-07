Украинцы не умеют инвестировать и становятся жертвами проходимцев. Населению нужно повышать финансовую грамотность.
Об этом сказал адвокат Артем Афян в программе “Субъективно с Яникой Мерило”.
“У нас украинцы вообще не умеют инвестировать. Вот, куда инвестировать - в B2B Jewelry. И до сих пор есть пирамиды-фонды классические. Мы ведем несколько уголовных дел по ICO. Причем одно из них было в рейтинге 10 самых успешных ICO в Украине. Писали журналы о том, что посмотрите, какие они успешные. Чистейшие проходимцы”, - сказал Артем Афян.
Он отметил, что инвестировать нужно в те предприятия, в которых понятно, из чего делается бизнес и из чего он состоит. Но при этом - нужно образовываться.
“Когда человек глупый и необразованный - у него деньги не задержатся. Поэтому, даже если предприятие хорошее - читать контракты, советоваться с финансистом, нанимать юристов… Но самое важное - это все-таки повышать финансовую грамотность у населения. Вот это колоссальная проблема”, - добавил Афян.
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По его словам, те деньги, которые потеряли люди, вкладывая в проходимцев - можно было инвестировать в бизнес или отдать для приватизации.
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