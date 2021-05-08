Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный

Госэкоинспекция будет сотрудничать с Гостаможслужбой и Министерства окружающей среды по контролю за вывозом за пределы Украины 32 видов животных, которые были внесены в Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES), пишет znaj.ua.

"По инициативе ГЭИ состоялось совещание совместно с представителями Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов и Гостаможслужбы для обсуждения проблемных вопросов.

Так, одно из них заключается в том, что пограничники должны проверять разрешения на транспортировку видов, которые находятся в приложении конвенции. Однако при этом Гостаможслужба не осуществляет контроль документов, удостоверяющих право собственности на животное и подтверждающих законность его приобретения», - рассказал Андрей Малеванный.

Чиновник отметил, что решению проблемы необходима разработка проектов изменений в законодательство, которые будут предусматривать предоставление документов, удостоверяющих право собственности на животное, во время пересечения таможенной границы.

«Кроме того, необходимо разработать действенные механизмы для обеспечения законности перевозки особей, которые не находятся под охраной конвенции. Госэкоинспекция также присоединится к разработке соответствующих нормативно-правовых и законодательных инициатив», - подчеркнул Андрей Малеванный.

По его словам, важное значение имеет активизация обмена информацией с Міндовкілля, органами CITES, Гостаможслужбой и Госэкоинспекцией в части перевозки животных.

«Анализ данных позволит обеспечить эффективный контроль за законностью вылова и транспортировки редких видов. Для этого намерены подписать трехсторонний Меморандум о сотрудничестве с Гостаможслужбой и Миндовкилля. Разработка документа начнется после согласования со стороны сторон-участниц», - добавил Андрей Малеваный.

В свою очередь, Госэкоинспекция усиливает контроль за вывозом животных за границу.

«Сейчас сотрудничаем с рядом зоозащитных организаций, которые сообщают ГЭИ о случаях незаконного владения животными и жестокого с ними обращения. На основании таких обращений проводим внеплановые проверки, если выявляем нарушения – изымаем животных и передаем их на реабилитацию», - отметил Андрей Малеванный.