Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный
Госэкоинспекция будет сотрудничать с Гостаможслужбой и Министерства окружающей среды по контролю за вывозом за пределы Украины 32 видов животных, которые были внесены в Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES), пишет znaj.ua.
"По инициативе ГЭИ состоялось совещание совместно с представителями Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов и Гостаможслужбы для обсуждения проблемных вопросов.
Так, одно из них заключается в том, что пограничники должны проверять разрешения на транспортировку видов, которые находятся в приложении конвенции. Однако при этом Гостаможслужба не осуществляет контроль документов, удостоверяющих право собственности на животное и подтверждающих законность его приобретения», - рассказал Андрей Малеванный.
Чиновник отметил, что решению проблемы необходима разработка проектов изменений в законодательство, которые будут предусматривать предоставление документов, удостоверяющих право собственности на животное, во время пересечения таможенной границы.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
"Холостяк" Заливако раскрыл, почему выгнал Юлю "Зайку" и о чем жалеет: "Все мои решения..."
Победитель "Голосу країни" Лазановский выдал, что еще получил, кроме квартиры: "Приятно"
Леся Никитюк засветилась в обнимку с известным украинцем: неожиданные кадры
Никитюк вслед за Лорак и Поляковой сделала свое заявление о "домогательствах" Меладзе: "Хотелось бы, конечно..."
«Кроме того, необходимо разработать действенные механизмы для обеспечения законности перевозки особей, которые не находятся под охраной конвенции. Госэкоинспекция также присоединится к разработке соответствующих нормативно-правовых и законодательных инициатив», - подчеркнул Андрей Малеванный.
По его словам, важное значение имеет активизация обмена информацией с Міндовкілля, органами CITES, Гостаможслужбой и Госэкоинспекцией в части перевозки животных.
«Анализ данных позволит обеспечить эффективный контроль за законностью вылова и транспортировки редких видов. Для этого намерены подписать трехсторонний Меморандум о сотрудничестве с Гостаможслужбой и Миндовкилля. Разработка документа начнется после согласования со стороны сторон-участниц», - добавил Андрей Малеваный.
В свою очередь, Госэкоинспекция усиливает контроль за вывозом животных за границу.
«Сейчас сотрудничаем с рядом зоозащитных организаций, которые сообщают ГЭИ о случаях незаконного владения животными и жестокого с ними обращения. На основании таких обращений проводим внеплановые проверки, если выявляем нарушения – изымаем животных и передаем их на реабилитацию», - отметил Андрей Малеванный.