Жена экс-нардепа Сергея Лещенко, который входит в Набсовет "Укрзализници", Анастасия Топольская (DJ Nastia) выступит сегодня в популярном московском ночном "Мутабор"
Об этом говорится в анонсе события на странице в заведения в Инстаграме, пишет
Как сообщается, DJ Nastia сыграет в новом образе - под псевдонимом SHEIS.
"SHEIS - альтер эго знаменитой Dj Nastia. Идея родилась после посещения ею VESELKA: когда она впервые туда попала, дух свободы самовыражения захватил ее настолько, что уже на следующем ивенте в лайнапе Веселки появилось загадочное имя SHEIS.
Отличительная черта алиаса не только в сногсшибательных нарядах, но и в музыкальном контексте: более отвязном, дерзком и жестком. В новом амплуа она выступала всего дважды: на VESELKA и в клубе без названия "∄", ставшим уже культовым местом Киева и желанной площадкой для многих мировых артистов.
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Если говорить о самой Анастасии Топольской, то до мирового локдауна самая гастролирующая украинская ди-джей, во время карантина не сидела на месте и за последний год успела запустить новый техно-лейбл NECHTO, снять серию стримов в знаковых точках Украины от Чернобыля до Карпат "Scary Beautiful" и попробовать себя в роли интервьюера для авторского шоу об электронной сцене "True Talk", - говорится в анонсе мероприятия.
Мероприятие начнется сегодня в 23:00 и будет продолжаться на протяжении всего 9 мая (в общей сложности - 33 часа).
На его странице в Facebook указано, что организаторами являются квир-объединения Popoff Kitchen (Москва) и Veselka (Киев).
Мероприятие посвящено секс-позитивности, свободе и уважению людей друг к другу. "Расизм, сексизм, гомофобия, фэтшейминг на фестивале запрещены", - указывают устроители.
Цена билета на фестиваль - 1800 рублей (около 700 гривен). На момент публикации материала Топольская не анонсировала у себя в фейсбуке выступление в Москве.