В столичном Парке Вечной Славы Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий, представители епископата, духовенства Киевской епархии и верующие сегодня, в День Победы, молились о погибших в годы Второй мировой войны
Как сообщает Центр информации УПЦ, панихида по погибшим состоялась возле монумента Вечному огню на могиле Неизвестного Солдата, передает Znaj.
После панихиды Предстоятель УПЦ обратился к верующим и поздравил украинцев с Днем Победы.
«Поздравляю всех с Днем Победы! Мы сегодня чествуем тех наших вождей и воинов, положивших свои жизни на поле брани, отдавших жизнь для того, чтобы мы с вами сегодня жили на земле. Пусть Господь упокоит их души. А тем, кто остался в живых, которых уже немного сегодня, пусть даст им здоровье и Свое благословение. С праздником Пасхи Христовой и с Днем Победы! Христос Воскрес!», - поздравил Блаженнейший Митрополит Онуфрий.
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Также Предстоятель УПЦ объяснил, почему с духовной точки зрения так важна победа над фашизмом.
По завершению панихиды Предстоятель УПЦ и духовенство возложили цветы к могиле Неизвестного Солдата.
Как сообщалось, сегодня во всех храмах УПЦ состоятся панихиды по погибшим в годы Второй мировой войны. Православная Церковь сегодня празднует Антипасху, поминая всех умерших.