Как известно, украинская премия «Человек года» присуждается по многим направлениям. Однако есть люди, которые явно заслуживают подобной чести, но ни к одному из направлений не относятся. В таком случае их награждают специальной премией

Об этом в программе «On target с капитаном Гари Табах» на конкретном примере рассказывает генеральный директор этой программы, председатель правления общественного объединения «Лицо будущего» Аркадий Райцин.

«Есть такой замечательный молодой человек – Максим Поляков, он получил премию два года назад. Поляков по образованию медик, но у него с юности страсть к космосу. Сначала он создал небольшое конструкторское бюро, затем оно разрослось, позже стало сотрудничать с днепропетровским «Южмашем». Далее он перенёс свою фирму в Калифорнию. На сегодня Макс Поляков – ярчайший представитель частного космоса», - говорит гость программы.

По его словам, сейчас Поляков разрабатывает и конструирует ракеты, которые получают право взлетать в том числе с мыса Канаверал.

«Поляков – второй после Илона Маска, кто это делает. За такое мы и вручаем специальные премии», - поясняет Аркадий Райцин.

Ранее Politeka рассказывала о награждении премией «Человек года» итальянского певца Тото Кутуньо.

Также сообщались подробности запуска космического корабля Илона Маска.