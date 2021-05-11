При действующей модели в Украине реализовать национальную идею, основанную на благосостоянии, невозможно. Такое убеждение высказал в программе «Десять разговоров с отцом» герой Украины, поэт-песенник и драматург Юрий Рыбчинский, отвечая на вопрос своего сына - журналиста и политика Евгения Рыбчинского.
В частности, речь шла о поисках национальной идеи для Украины.
«Эта модель привела к тому, что все, что написано в Конституции, является фикцией: что народу принадлежат земля, все недра и богатства. А на самом деле богатых людей, которые пользуются этим богатством, не более пяти процентов. Я бы сформулировал так: «Стыдно быть богатым в богатой стране, когда более 70 процентов населения за чертой бедности. Когда люди не живут, а выживают, - их уже никакие национальные идеи не интересуют», - высказался Герой Украины.
Надо людей заразить этой идеей. Чтобы они не думали о хлебе, о тарифах. Тогда они начинают думать, как жить лучше.
«Такая же ситуация и в России, и Венесуэле, и в Бразилии и других странах. И просто диву даешься, что в так называемом коммунистическом Китае уже наибольшее в мире количество миллионеров и миллиардеров. На примере Китая сразу понимаешь, что даже форма правления не так важна, как воля элит», - отмечает ведущий Евгений Рыбчинский.
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Его собеседник соглашается с таким утверждением. Все, что делается в стране, идет сверху и, конечно, от того, кто стоит во главе, зависит очень многое.
«Очень часто, когда начинаем разговор об Украине, мы говорим об утраченном родстве с Киевской Русью. И много для того, чтобы с ней считалась Европа, сделали викинги – варяги. У Мазепы была коалиция со шведским королем. Так исторически складывается, что мы время от времени должны брать пример с потомков тех, кто здесь был на княжеском троне. Это лучший пример: Норвегия, Швеция, Дания», - завершает Юрий Рыбчинский.
Напомним, Леонида Кравчука можно считать первым украинским националистом у власти после 1991 года, - Юрий Рыбчинский.
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