В программе Алексея Толкачева «БДСМ» командир роты киборгов Андрей Шараскин поразмыслил, как будут развиваться события в Украине по отрицательному и положительному сценариям.

Формируя свою позицию, Шараскин отталкивался сугубо от той ситуации, которая сейчас складывается в стране. Аналогичного он ожидает и от всех украинцев: взглянуть правде в глаза и осознать положение вещей, назвать союзников и признать предел своих возможностей.

«Мы вообще даже можем никуда не добраться, а так и будем дрейфовать стихийно и нами будут пользоваться те, кто сможет себе это позволить», - предполагает он негативный сценарий. С другой стороны, по его словам, все может быть еще хуже, если не оттолкнуться от своего современного положения. Шараскин предупреждает о риске остаться вообще в подвешенном состоянии, если не реагировать на вызовы рационально.

«Позитивный сценарий может быть в том, чтобы наши сограждане смогли осмыслить всю ситуацию», - утверждает эксперт. В то же время он допускает, что не все 100% общества достигнут определенного уровня осознания, но это все равно будет шаг вперед.

Касаясь темы власти и ее задач, Шараскин говорит о принятии решений, получении результатов и выполнении обещанного избирателям. Эксперт отмечает, что любое общество хочет одного: простого решения сложных проблем. «И к этому они должны быть готовы и не перекладывать на других свою ответственность, будто у нас не такое общество», - подчеркивает он.

Напоминаем, Шараскин заверил, что Украина сможет дать отпор России .