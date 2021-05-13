Украина должна помнить и чтить 9 мая, поскольку это день победы над нацизмом и торжества гуманистических ценностей. При этом, Россия является наследницей гитлеровской Германии по сути своей.

Об этом сказал футуролог Алексей Толкачев в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24”.

Алексей Толкачев отметил, что это сложный вопрос, что будет с 9 мая после того, как не останется ни одного ветерана, и нужно ли будет помнить об этом дне.

“Помнить надо, отдавать дань надо. Как в том прекрасном лозунге советском: “Никто не забыт, ничто не забыто”. Культивировать память необходимо… Это же победа не просто над нацизмом, это победа гуманистических ценностей. Нацизм как раз представлял собой угрозу человечности. А когда его победили - был построен либеральный, современный демократический мир. В который, к сожалению, Россия так и не вписалась”, - сказал Толкачев.

По его словам, нужно помнить, возлагать цветы и ставить в пример самоотверженность и самоотдачу солдат.

“Но я категорически против чтобы это превращать в культ, в беснование. В элемент высокомерного патриотизма. Есть измерение 9 мая пропагандистско-идеологическое и тут, к сожалению, Россия и Кремль все испортили. Как раз они не объединяют народы - они отталкивают. Поскольку, скажу болезненную вещь - именно Россия, на данный момент, является наследницей гитлеровской Германии по сути своей. Они убили дракона, но превратились в дракона сами”, - добавил футуролог.

Он отметил, что одними из главных черт фашизма является отсутствие демократии, тоталитаризм, вождизм и нетерпимость к инакомыслию.

“У немцев в гитлеровской Германии была расовая теория, согласно которой были Übermensch-и и Untermensch-и - сверхчеловеки и недочеловеки. Посмотрите на современное отношение России к Украине: есть великороссы, а это малороссы. Вот это высокомерие - оно есть в сути самого фашизма”, - подчеркнул Толкачев.

По его словам, Европа чтит день памяти победы над нацизмом 8 мая, поскольку она усвоила урок и помнит цену войны.

Как сообщала Politeka , Новинский отметил, что 9 мая – это наш великий праздник Победы, и правда о нем всегда найдет дорогу .

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https://youtu.be/-LrDOvPftx8