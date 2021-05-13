Флаг Европейского союза на государственных зданиях - это признак комплекса неполноценности украинцев.Так в программе «Что дальше» с Викторией Панченко на канале «Знай24» заявил футуролог Алексей Толкачев,добавив, что Украина не смотрит на себя как на самодостаточное государство.

«Я вижу проявление нашего национального комплекса неполноценности в том, что мы пытаемся на своих государственных зданиях повесить флаг Евросоюза», - говорит гость программы. Он отмечает, что синий флаг со звездами развевается в Украине, хотя само государство и не является членом ЕС. В противоположной ситуации флаг Евросоюза здесь воспринимался бы естественно.

С другой стороны, вывешивание чужого флага Толкачев толкует как попытку войти в чужую историю, но вместо положительных стремлений он видит только реализацию украинской неполноценности. «Мы не чувствуем себя самодостаточными», - говорит он.

Сам футуролог признается, что выступает против вступления Украины в Евросоюз. Толкачев называет его бюрократической надстройкой и прибегает к сравнениям с коммунальной квартирой. Мол, европейские государства имеют опыт самостоятельности, поэтому к такому союзу они готовы. Тем не менее, Украина в иной ситуации. «Мы всю свою историю жили в коммуналке, и наконец-то хочется хоть немножечко похозяйничать на своей земле», - объясняет он.

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