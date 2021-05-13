Пусть мировая экономика и сильно пострадала, но для Украины прошлый год выдался даже успешным. Свое мнение по поводу украинской экономики высказал экономический эксперт, генерал-майор налоговой полиции Украины Юрий Атаманюк в программе Руслана Бизяева «Культ личности»

Гость программы объясняет, что весь мир прошел только 2 кризиса - в 2008 году и коронакризис. Но опыт Украины гораздо шире - это кризисы 1990-х, 2008, 2014-2015 годов и все тот же коронакризис. «Поэтому мы становимся закаленной антикризисными методами нацией», - убежден он.

По мнению Атаманюка, можно говорить об определенном иммунитете, неуязвимости к мировым потрясениям, что выработали украинцы просто благодаря работе. Попутно он приводит пример со Швейцарией: там увеличивается количество суицидников в 10 раз, если на 0,5% возрастает стоимость коммунальных услуг. «А у нас, когда стоимость бензина растет в разы, или доллар дорожает в разы, украинцы меняют доллары и едут заправляться», - отмечает эксперт. То есть украинцы спокойно продолжают жить своей жизнью и именно это им и помогает.

С другой стороны, причина кроется в благоприятной для Украины конъюнктуре в прошлом году. В частности, Атаманюк говорит о снижении цены на энергоносители и увеличении на металлопрокат, железную руду, сельскохозяйственную продукцию - на все, что экспортирует Украина. «При том, что у нас прошлый год считается неурожайным, у нас аграрии получили валютной выручки больше, чем в предыдущий урожайный год», - сообщает эксперт. Значит, ситуация сложилась так, что излишки валюты Национальному банку пришлось выкупить.

Напоминаем, Атаманюк заявил, что за счет конъюнктуры Украина парадоксально прошла прошлый год.

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