Бывает, что в одной семье сразу несколько человек страдают от рака, и у остальных членов семьи возникает вопрос: может ли онкозаболевание передаться по наследству?

Генетик, перинатолог, метаболист, доктор наук Людмила Турова специально для Clutch ответила на этот вопрос.

Доктор-генетик, перинатолог Людмила Турова

"Да, онкопатологии — это те заболевания, которые наследуются. И существуют генетически обусловленные формы рака.

Каждая наша клетка имеет определенную программу или функцию в организме. Для того, чтобы эта функция выполнялась непрырывно, клетка должна делиться и порождать себе подобных. Когда она отработала свой цикл — есть новая клетка, которая продолжает ее работу.

Если же возникает онкопатология, то эта клетка запрограммирована на неправильное деление. Она начинает быстро делиться и вместо одной клетки возникает две-три-десять, что и приводит к раку.

Почти каждый из нас может быть носителем такой информации, но не у каждого из нас есть онкопроцесс, потому что он тоже обусловлен генетически.

Поэтому да, онкопатология передается по наследству. Особенно об этом должны знать те семьи, в каждом поколении которых встречался тот или иной вид рака.

Не важно, что у дедушки, к примеру, был рак прямой кишки, а у бабушки — опухоль груди. Потому что есть генные сети, которые отвечают у женщин за один вид рака, а у мужчин — за другой.

И если в каждом поколении мы их прослеживаем, то такой человек обязательно должен быть обследован на наличие генетических вариаций для того, чтобы мы могли предотвратить развитие болезни", — сообщила генетик.

Более подробно на этот и другие вопросы Людмила Турова ответила в интервью для Клатч Онлайн:

Напомним, что ранее Людмила Турова рассказала о том, как наследственность влияет на характер, интеллект и склонность к вредным привычкам и существует ли «ген агрессии». Врач отметила, что существует не один ген агрессивности, а целая сеть. Подробнее об этом ты можешь прочитать в материале, если перейдешь по ссылке.