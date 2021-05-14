В эфире программы «Субъективно с Яникой Мерило» украинский предприниматель и общественный деятель Валерий Пекар рассказал о векторе развития Украины и роли в нем активного меньшинства и пассивного большинства населения.

«У нас нет стратегии, но есть направление, и мы в этом направлении медленно ползем. Мы в 2014 году как страна решили идти к современной модерной стране», - говорит Пекар.

Гость программы объяснил, что современная страна означает благополучие, богатую жизнь, справедливость, хорошее управление и развитие человеческого капитала. На этом пути, по его мнению, мы никогда не бежали, когда-то просто шли пешком, а сейчас - ползем в направлении Европы.

«Мы движемся не столько к Европе, как к какой-то конкретной политической сущности, к которой нужно присоединиться, как, скорее, к определенным правилам игры, в определенную систему, где права человека, где возможности, экономическая свобода на первом месте, а государство является лишь сервисом . Я бы сказал так: направление движения страны определяет активное меньшинство. А темп движения страны определяет пассивное большинство», - заявил Пекар.

Он заверил, что активное меньшинство уже определило направление движения Украины, и свернуть с него будет достаточно трудно: для этого надо либо «пересажать», или заставить эмигрировать это активное меньшинство. Однако, считает Пекар, это невозможно, ведь их слишком много - примерно 15% граждан. По его словам, пассивное же большинство определяет скорость, с которой мы движемся по этому пути.

«Что бы пассивное большинство не думало о тех правилах игры, в которых мы направляемся, все равно будет так, как активное меньшинство захочет. А вот когда это будет? Тогда когда пассивное большинство на это согласится», - считает Пекар.

Он отметил, что инструментами на этом пути есть огромный перечень реформ, которые были начаты в 2014-2016 годах. Позже, добавляет Пекар, внедрение этих реформ было приторможено, и конец каденции предыдущей власти и начало каденции действующей властей не ознаменовались важными шагами в этих реформах.

«Но так или иначе достаточно много было сделано за эти годы. Конечно, сейчас немного есть по определенным позициям откат назад, но все откатить обратно не удастся», - утверждает Пекар.

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