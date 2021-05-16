Одной из основных причин критического падения оптовых цен в начале мая до уровня ниже себестоимости ее производства стали спекуляции отдельных трейдеров

Об этом заявил и. о. директора ГП «Оператор рынка» Роман Сутченко.

"Мы имеем ситуацию когда у нас более 500 участников рынка, из которых на рынке «на сутки вперед» активными являются около 400 участников, до 40% объемов из которых продаются трейдерами. При таких условиях генерация не может продать весь объем и остается сам на сам с участниками рынка, которые не имеют реальной себестоимости, за которой стоят производство, люди, экономика - это чисто спекулятивные операции», - отметил он во время дискуссии на Energy Club 13 мая.

По его словам, в течение 12 дней мая произошло падение цены почти на 32% относительно средней цены за апрель.

"Есть безусловно объективные факторы такого падения цены-есть субъективные. Субъективные факторы связаны с поведением участников рынка", - подчеркнул Сутченко.

Именно спекуляции трейдеров с низкими ценовыми заявками привели к стремительному провалу цен, подчеркнул и. о. директора ГП «Энергорынок».

«Если проанализировать ценовой уровень заявок, которые подаются различными категориями участников рынка, можем четко увидеть, что производители меньше склонны подавать заявки с низким ценовым уровнем, потому что есть четкое понимание себестоимости производства каждой квтч. Трейдеры и поставщики подвержены низким ценовым заявкам и это сыграло ключевую роль в первой декаде мая», - отметил и. о. директора ГП «Оператор рынка».

Напомним, по словам экспертов, оптовые цены на электроэнергию в Украине сейчас значительно ниже, чем в Европе. В январе-апреле 2021 года эти фирмы были ниже на 30-40% от европейских. 11 мая цена РДН в ОЭС провалилась до 23 евро / МВт, в то время как в Польше, Венгрии, Словакии и Румынии она составила 70-72 евро / МВт