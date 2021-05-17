Эксперт и экономист Алексей Кущ в своем блоге «Честный взгляд на экономику» рассказал, как изменится земельное законодательство, в частности какие обязанности землевладельцев власть планирует убрать.

По словам экономиста, прежде всего законодательные изменения касаются разметки участков земли геодезическими знаками: теперь же неизвестно, как определять границы. «Удаляется такой пункт как добрососедство, теперь ты не обязан соблюдать правила добрососедства, можно через суд забирать у них землю», - говорит он о следующих изменениях.

Агрохимического контроля, отмечает Кущ, теперь также не требуется соблюдать. Он подчеркивает, что отмена этого обязательства вполне вероятно выльется в безмерное использование гербицидов. Так же безмерно будут выпускать и генномодифицированные продукты, поскольку, говорит эксперт, теперь не обязательно контролировать экологическое качество продукции.

Эксперт заключает, что эти законодательные изменения касаются на самом деле важных пунктов: отменяется контроль землевладельца за агрохимией, севооборотом, качеством продукции.

Более того, Кущ акцентирует на параллельной передачи земельных участков во владение ОТГ, а это увеличит права местного самоуправления относительно земли. «Нерезиденты теперь смогут менять целевое назначение земли и покупать земли за территорией населенных пунктов», - отмечает ведущий и добавляет, что это касается даже заповедных фондов.

Напоминаем, Кущ прокомментировал изменения в руководстве «Нафтогаза».

Ранее Politeka сообщала о том, что Кущ назвал инфляционное таргетирование смирительной рубашкой НБУ.