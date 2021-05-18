Рідна Країна отдала дань музеям Украины по случаю Международного дня музеев!
Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook, передает «Знай». Далее приводим слова автора без комментариев.
Коллективы музеев – давние друзья и мировоззренческие собратья и сестры команды Рідної Країни.
Хочу подтвердить это несколькими фактами:
- наш мировоззренческий портал родная страна в 2008-2010 годах собрал и разместил информацию о более чем 700 музеях Украины;
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- в 2010 году наша команда совместно с журналом «Главред»(главный редактор Диана Дуцик) представили просветительский проект «Киев - столица украинских музеев»;
- в 2011 году наша команда при поддержке народного депутата Валерия Дубиля издала брошюру «Все про все музеи Черниговщины»;
в 2011 году наша команда совместно с газетой "Вечерняя Полтава" подготовила спецвыпуск "Все обо всех музеях Полтавщины»…
- в течение 2008 - 2016 годов увидели свет отснятые нами 50 фильмов из цикла «7 Чудес Украины», где представлены десятки заповедников и музеев государства…
А еще сотни проектов помощи и поддержки музейных коллективов Украины от Рідної Країни!
Поздравляем и чтим защитников и хранителей нашей истории, традиции и культурного наследия
И не забываем, что музеи - наше все!