Рідна Країна отдала дань музеям Украины по случаю Международного дня музеев!

Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook, передает «Знай». Далее приводим слова автора без комментариев.

Коллективы музеев – давние друзья и мировоззренческие собратья и сестры команды Рідної Країни.

Хочу подтвердить это несколькими фактами:

- наш мировоззренческий портал родная страна в 2008-2010 годах собрал и разместил информацию о более чем 700 музеях Украины;

- в 2010 году наша команда совместно с журналом «Главред»(главный редактор Диана Дуцик) представили просветительский проект «Киев - столица украинских музеев»;

- в 2011 году наша команда при поддержке народного депутата Валерия Дубиля издала брошюру «Все про все музеи Черниговщины»;

в 2011 году наша команда совместно с газетой "Вечерняя Полтава" подготовила спецвыпуск "Все обо всех музеях Полтавщины»…

- в течение 2008 - 2016 годов увидели свет отснятые нами 50 фильмов из цикла «7 Чудес Украины», где представлены десятки заповедников и музеев государства…

А еще сотни проектов помощи и поддержки музейных коллективов Украины от Рідної Країни!

Поздравляем и чтим защитников и хранителей нашей истории, традиции и культурного наследия

И не забываем, что музеи - наше все!