Подобный открытию земельного рынка случай произошел в свое время в Буковеле. О нем политолог Михаил Чаплыга рассказал в своей программе «Чаплыга. Без вопросов», заявив, что власти спешат распродать украинскую землю для своей хорошей жизни в ближайшее время, но совершенно не беспокоятся о будущем самого государства.
Ведущий рассказал, как однажды олигарх скупал земли в Буковеле, платя людям значительные суммы денег. По его мнению, эта ситуация аналогична сегодняшней с рынком земли, но платить людям будут втрое меньше.
«Двое чудиков получили много денег, у них были свои участки на горе, причем достаточно жирные, и они очень нужны были, чтобы организовать курорт», - говорит Чаплыга. Далее он рассказывает, что мужчины, продав земельные участки, в течение двух лет сидели дома, питались блюдами, которые им готовили нанятые местные жители, и пили дорогие алкогольные напитки. Когда же все средства потратили, отмечает политолог, мужчинам пришлось возвращаться на пилораму.
Чаплыга делает такой вывод из ситуации: вместо заботы о своем будущем и выгодных инвестициях, люди прожили два года на широкую ногу. «Вот и все наше компрадорское поколение», - заканчивает он. Эту историю политолог рассказал не просто так, а чтобы показать последствия сегодняшних действий власти: продав землю, можно потерять все, что украинцы создавали годами.
Напоминаем, Чаплыга объяснил, чем опасен рынок земли для Украины.
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