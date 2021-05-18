Подобный открытию земельного рынка случай произошел в свое время в Буковеле. О нем политолог Михаил Чаплыга рассказал в своей программе «Чаплыга. Без вопросов», заявив, что власти спешат распродать украинскую землю для своей хорошей жизни в ближайшее время, но совершенно не беспокоятся о будущем самого государства.

Ведущий рассказал, как однажды олигарх скупал земли в Буковеле, платя людям значительные суммы денег. По его мнению, эта ситуация аналогична сегодняшней с рынком земли, но платить людям будут втрое меньше.

«Двое чудиков получили много денег, у них были свои участки на горе, причем достаточно жирные, и они очень нужны были, чтобы организовать курорт», - говорит Чаплыга. Далее он рассказывает, что мужчины, продав земельные участки, в течение двух лет сидели дома, питались блюдами, которые им готовили нанятые местные жители, и пили дорогие алкогольные напитки. Когда же все средства потратили, отмечает политолог, мужчинам пришлось возвращаться на пилораму.

Чаплыга делает такой вывод из ситуации: вместо заботы о своем будущем и выгодных инвестициях, люди прожили два года на широкую ногу. «Вот и все наше компрадорское поколение», - заканчивает он. Эту историю политолог рассказал не просто так, а чтобы показать последствия сегодняшних действий власти: продав землю, можно потерять все, что украинцы создавали годами.

Напоминаем, Чаплыга объяснил, чем опасен рынок земли для Украины.

Ранее Politeka сообщала о том, что Марчук опроверг присутствие иностранцев на украинском рынке земли.