Американские специалисты, которые исследовали украинские реки на предмет судоходства, сделали вывод: если обеспечить фарватер по всему Днепру и выполнить другие условия, можно гарантировать перевозки 30 млн тонн грузов до 2030 года. Для бюджета это означает поступление в несколько миллиардов гривен. Об этом сказал экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян в программе «Таран VLOG».

«А если посчитать, что каждый миллион тонн, переведенный с дорог на реку, экономит для дорожного фонда миллиард гривен, - это еще плюс 20 миллиардов гривен для дорожного фонда. Потому что ты не ремонтируешь дороги. Плюс это вопрос безопасности, вопрос запуска депрессивных регионов, потому что там люди у реки рыбу ловят. А здесь вы даете им работу», - говорит он.

Кроме того, отказ от грузовых автомобилей на трассах будет полезен для экологии.

«Ведь на самом деле даже дизельные баржи экологичнее, чем 200 фур. Плюс есть масса вариантов: сейчас разрабатываются электрические баржи. То есть это могла бы быть супер-идея и запуск целого кластера экономики вокруг этого. И производство барж – их же надо делать в Украине, а не экспортировать из Китая или Европейского Союза. Плюс удачная логистика: Днепр, Черное море, Дунай и далее вплоть до Германии. То есть фактически баржи и речной флот – это очень перспективный вид бизнеса», - отмечает политик.

В 2013 году в Украине было порядка 3,5 миллиона тонн перевозок по реке.

«В 2019 году, когда мы сдавали господину Зеленскому экономику в руки, оно уже давало порядка 20 миллионов тонн в год. То есть мы выросли в четыре раза за пять лет. Сейчас, к сожалению, падение. Они это объясняют коронавиурсом, но это слабое объяснение», - резюмирует эксперт.

Напомним, Россия получила возможность шантажировать Украину из-за поставок электроэнергии - Омелян.

Ранее Politeka сообщала о том, что украинское правительство и парламент не могут наладить между собой контакт.