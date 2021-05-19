Намерение Кабмина протолкнуть через парламент введение акцизного сбора на производство зеленой электроэнергии показывает, что государство выбрало стратегию отказа от зеленой энергетики вместо того, чтобы развивать ее по примеру ЕС

Об этом заявил директор директор ООО "Экотехник Большая Добронь" Владислав Жовниренко, подчеркнув, что такое нововведение неприемлемо для инвесторов.

«Это идет в разрез со всеми законодательными актами, которые были приняты в разрезе солнечной энергетики и вообще зеленой энергетики. Чего они хотят добиться? Сократить платежи, которые они платят зеленой энергетике. То есть, нашими же деньгами вернуть нам наши же долги, которые нам должны. Такое впечатление, что не нужна нам зеленая энергетика», - сказал Жовниренко.

По его словам, акцизный сбор это дополнительный отъем денег у инвесторов, которые государство должно сначала оплатить.

«Придумали новый налог. У нас все правила игры меняются на лету», - добавил Жовниренко.

При этом он подчеркнул, что введение акцизного сбора будет дополнительным поводом для инвесторов подавать иски в международные арбитражи.

Как сообщалось, Кабинет министров согласовал законопроект с поправками в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на зеленую энергию в Украине по ставке в диапазоне 3,2-40%.

Ранее при обсуждении проекта закона профильные ВИЭ-ассоциации заявляли, что введение акцизного налога на «зеленую» электроэнергию де-факто ухудшает условия экономической деятельности производителей ресурса из возобновляемых источников, является грубым нарушением прав инвесторов, навредит инвестклимату и сделает невозможным привлечение средств в новые экологические проекты.

Напомним, 28 апреля стало известно, что компания Modus Energy, которая находится в собственности граждан Литвы, подала иск против Украины из-за того, что государство не выполняет свои обязательства по выплатам за произведенную электроэнергию и вынуждает компанию пойти на изменения правил, которые сокращают ее доходы.

По информации партнера киевского офиса международной юридической фирмы Dentons Максима Сысоева, после первого арбитражного иска компании Modus Energy могут подать аналогичные иски еще до 10 инвесторов в зеленую энергетику Украины.

По мнению управляющего партнера консалтинговой компании Imepower, работающей в том числе, на рынке "зеленой" энергетики, Юрия Кубрушко, лишение производителей электроэнергии из энергии солнца и ветра нулевой ставки на уплату акцизного налога спровоцируют инвесторов в такие объекты ВИЭ-генерации инициировать новые арбитражные процессы против Украины.

Он отметил, что проект изменений в налоговый кодекс, одобренный 12 мая правительством, согласно которому предлагается исключить э/э ВЭС и СЭС из группы подакцизных товаров, не подлежащих уплате этого налога, а соответственно установить для них ставку в размере 3,2%, фактически означают дальнейшее снижение зеленых тарифов и рестроспективное изменение законодательства.