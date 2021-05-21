Жизнь дана, чтобы познать силу настоящей любви, приближающей душу к счастью и вечности

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви с ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич), комментируя высказывания апостола Иоанна Богослова об истинной любви, пишет Znaj.

"Нет ничего сильнее Божественной любви. Божественная любовь - исцеляющая сила, которая преображает, оживляет и спасает. Она включает в себя все евангельские добродетели, все Божественные силы Христа. Развивая в себе те или иные добродетели, совершенствуясь в праведности, мы растим любовь в своем сердце», - отметил митрополит Антоний.

Управляющий делами УПЦ объяснил, что означают известные слова апостола «Бог есть любовь, и кто находится в любви тот находится в Боге, и Бог в нем».

"Не человек уже хозяин самой себе, а Бог пребывает в ней. Человек становится с Богом одним целым, нераздельным ни смертью, ни временем. И тут происходит чудо: пребывающий в Боге начинает видеть и чувствовать все так, как видит Бог. Он уже не осуждает, не лжет, не клевещет, радуется правде и чистоте, милосердствует и сочувствует. Пребывающий в Боге смиренно несет свой крест, но не сам несет, не падает под его тяжестью, а несет, поддерживаемый силой Божьей. Бог укрепляет на каждом шагу и дает необходимые силы», - подчеркнул владыка.

Апостол Иоанн Богослов учит, что чувствуя себя постоянно перед Богом, человек постепенно начинает поступать по любви, действовать согласно его воле.

"Это огромная свобода, которая дает счастье и подводит к блаженству. Можно абсолютно не переживать, что о тебе подумают другие, как оценят твои действия: осудят или одобрят. Главное - мы честны перед Богом, мы вместе с Ним творим добро и красоту, и нам достаточно, что Он знает наши намерения, видит наши мысли, слышит наши молитвы», - подытожил митрополит Антоний.