Цифровизация и автоматизация сетей превращают электрические сети в Smart Grid - «умные сети», необходимые для развития современных городов. Это касается как направления управления инфраструктурой сетей, так и развития диджитал решений для обслуживания клиентов

В том числе и для оформления услуги нового присоединения к электросети. Об этом генеральный директор ДТЭК Сети Иван Гелюх заявил во время панельной дискуссии «Украина 30. Цифровизация», которая состоялась в рамках Всеукраинского форума «Украина 30».

Генеральный директор ДТЭК Сети Иван Гелюх заявил, что автоматизация, цифровые технологии, умные счетчики - основа для реализации разумных сетей, которые работают с минимальным вмешательством человеческого ресурса, и обеспечивают клиентов стабильной электроэнергией: «ДТЭК Сети системно внедряет технологии автоматизации и цифровизации для того, чтобы превратить украинские сети в современную инфраструктуру Smart Grid для развития Украины».

По его словам, цифровизация электросетей имеет 2 направления. Первый - это цифровизация и автоматизация самих сетей, что позволит эффективнее ими управлять, минимизировать количество аварий и время на их устранение. Второй - диджитализация процессов клиентского опыта. В частности, ДТЭК Сети развивает цифровые каналы взаимодействия с клиентами - вебсайты, чат-боты, личные онлайн кабинеты, которые позволяют в режиме онлайн отслеживать выполнение заявок клиента, в том числе и по оформлению новых присоединений к сетям.

«Во всех ОСР ДТЭК, мы делаем этот процесс публичным, открытым. Клиент может обратиться к нам онлайн без посредников по принципу «единого окна»: заполнить заявку на сайте, добавить сканы документов. Физически нужно приехать в офис компании только один раз для финального подписания документов и получения технической документации», - подчеркнул СЕО ДТЭК Сети.

Он добавил, что в 2020 году ОСР ДТЭК Сети выполнили в сроки, определенные законодательством, 98% заявок по присоединению клиентов. Исключением являются только те присоединения, где сроки задерживаются из-за разрешительные процедуры, не зависящие от компании, как, например, отвод земли. Поэтому кроме усилий компании по упрощению процедур подключения к сетям, необходимы изменения в части процесса получения разрешительной документации - процессы согласований, отвода земли.

По словам гендиректора холдинга ДТЭК Сети, ДТЭК поддерживает текущие законодательные инициативы по упрощению процедуры подключения к сетям.

«Мы были одними из тех экспертов, кто работал над предложениями по ее улучшению. Присоединение - это одна из важных составляющих оценки простоты ведения бизнеса в стране и ее привлекательности для инвесторов в рейтинге Doing Business, поэтому наш фокус нацелен на его упрощения и улучшения благодаря этому позиций Украины », - отметил Иван Гелюх.