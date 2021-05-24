Герой Украины Юрий Рыбчинский рассказал о собственном опыте использования гарантированных государством льгот в программе « Беседы с отцом » Евгения Рыбчинского.

«Когда я получил звание Героя Украины, взял выписку постановления Кабмина о льготах, которые назначаются вместе со званием: если я пенсионного возраста, то к пенсии надо приплюсовать еще две моих пенсии. В учреждении, которое занимается пенсионными делами, достали какую-то бумажку, где было написано: если пенсия меньше прожиточного минимума – тогда я имею право еще на двести процентов», - рассказывает поэт.

Так же было написано, что коммунальные услуги для Героя Украины уменьшаются на 50 процентов.

«Тоже достали бумажку: если бы моя пенсия была меньше трех тысяч гривен - тогда бы я имел право. Еще было написано, что лекарство, которое выпускает Украина, я в аптеках могу получать бесплатно. Опять достали бумажку: это в том случае, если бы у меня пенсия была меньше трех тысяч. Получалось, чтобы получить все те льготы, прописанные для Героя Украины, он должен быть бомжом или нищим», - горько иронизирует Юрий Рыбчинский.

Ведущий отмечает: такая ситуация не нова для Украины.

«У нас есть тысячи Народных артистов, которых никто не знает. Их знает очень маленький круг даже не сторонников, а тех, с кем они имели дело. И каждый новый министр культуры, который приходит, дает своим знакомым кучу «заслуженных» и так далее, для того чтобы в дальнейшем иметь с ними дело и иметь какие-то преференции», - говорит Евгений Рыбчинский.

Напомним, Евгений Рыбчинский и его отец рассказали о нюансах христианской истории и о выборе Владимира Великого.