Первое чтение прошел законопроект о «Государственной поддержке кредитования для малых фермерских хозяйств». Эту тему обсудил заместитель председателя Всеукраинского Аграрного Совета Денис Марчук с журналисткой Любовью Завальнюк в программе «Суть событий» на YouTube.

«В этом законопроекте есть четкое ограничение для людей, которые будут работать в пределах 500 гектаров, они получат гарантии со стороны государства на получение средств для покупки земли. Более того, есть механизмы, которые сегодня предусмотрены в рамках кредитования через банки по программам поддержки малого и среднего бизнеса. Но аграрии тоже были активными участниками программы поддержки малого и среднего бизнеса», - рассказал он.

Марчук сообщил, что этот механизм кредитования через банковские учреждения будет конечно оставаться, где владелец земли может в банк внести в залог землю и получить соответствующую систему кредитования, но в этих условиях это требует дополнительных согласований между бизнесом, властью и финансовыми компаниями.

«Потому что в Украине система кредитования является самой дорогой в мире, кредиты под 15-20 процентов это очень обременительно и каждый бизнес не поймет, если он будет кредитоваться под такой процент, то вообще стимул заниматься таким бизнесом исчезает. Процент по кредиту должен быть в среднем как в Европе, а это 3-5 процентов, чтобы можно было действительно закладывать развитие аграрных отношений на пять - десять лет», - акцентировал он.

Марчук подытожил, что если заработают программы погашения кредита со стороны государства, это был бы эффективный механизм поддержки малого и среднего бизнеса.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Марчука, что сегодня в Украине сотрудничать фермеру и банку очень сложно.

Также ранее Пелюховский рассказывал, что Украине давно уже пора отойти от сырьевого придатка и выйти на рынок с готовой продукцией.