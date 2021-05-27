Нельзя достичь высоты и остаться тем же. Политолог Михаил Чаплыга в своей программе «Чаплыга. Без вопросов» поразмыслил о том, как меняются люди и какие черты теряют богачи, когда вырываются из бедности

Ведущий рассказывает, что в начале жизненного пути человек смотрит на мир и хочет его покорить. «Твои ноги уверенно стоят на низкой земле. Глаза восхищены красотой вершины, ты уже готов ее покорить», - говорит он.

Чаплыга отмечает, что это тот момент, когда человеку и его соратниками еще нечего терять, потому что они ничего, собственно, не имеют. Так же, добавляет он, нет страха, есть цель на вершине и без какого-либо объявленного старта и четкой координации моментально начинается движение вверх.

А дальше, подчеркивает политолог, человек меняется. Он утверждает, что уже на первой высоте никто никогда не вспомнит тех, кому выпало остаться под горой. «А с теми, кто выжил, ты празднуешь раздел трофеев тех, кто не смог удержать первую высоту», - рассказывает Чаплыга.

С каждой следующей достигнутой высотой, говорит он, ситуация обостряется. «Взбираясь все выше, все меньше места для всех: чем выше, тем меньше радиус, чем меньше радиус, тем больше драк в твоей среде», - отмечает Чаплыга.

С другой стороны, рассказывает политолог дальше, чем выше на горе, тем больше того, что можно потерять, а трофеи вдруг делят не на всех ровно, а согласно определенным обстоятельствам - величине взноса или собственному желанию нажиться.

Напоминаем, Чаплыга назвал рост тарифов настоящим убийством населения.

Ранее Politeka сообщала о том, что Чаплыга оценил шансы Зеленского победить на перевыборах.