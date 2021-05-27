Системный оператор НЭК «Укрэнерго» задолжал производителям электроэнергии около 11 млрд грн за участие на балансирующем рынке.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Всеукраинской энергетической ассамблеи Юрий Саква.

«11 миллиардов долгов НЭК «Укрэнерго» провинился «Энергоатома», «Укргидроэнерго» и всей тепловой генерации за эти 2 года. Это чрезвычайно большая сумма. Если взять такой маленький сегмент рынка, как балансирующий», - отметил эксперт.

Он добавил, что такая задолженность ставит под угрозу функционирование генерирующих компаний и их подготовку к следующему осеннее-зимнему периоду.

«Внутри рынка электрической энергии начинает зарождаться новая долговая цепь. На новом рынке за менее чем два года возникла долгов на около 60 или 50 миллиардов, при том, что за все время существования старого рынка накопилось всего 30 млрд, - это чрезвычайно опасная ситуация», - добавил Саква.

По его словам, критическая ситуация с долгами за участие в балансирующем рынке возникла из-за ценовых перекосов и возможности безвозмездно получать электрическую энергию.

Напомним,2020 год НЭК «Укрэнерго» закончила с убытком 27,5 млрд грн. Долги компании превышают 30 млрд грн.

В частности более 10 млрд грн НЭК «Укрэнерго» должна генерирующим компаниям за услуги балансировки, что ставит под угрозу подготовку к следующему отопительному сезону.

Основные производители – «Энергоатом», «Киевтеплоэнерго», Харьковская ТЭЦ-5, ДТЭК инициировали судебные процессы для возврата долга.