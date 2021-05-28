С начала 2000-х годов жилой массив Оболонь начал активно застраиваться. Удобная транспортная сеть, множество зеленых зон и водоемов сделали Оболони хорошую славу

Цены на квадратный метр взлетели до уровня центра и даже выше. А дома начали расти как грибы после дождя, пишет Обозреватель. Над комфортом жителей района власть не думала и земельные участки под застройку выделялись прямо в дворах жилых домов. Это привело к конфликтам застройщиков и местных жителей. Повсеместно на Оболони вспыхивали красные точки, целые столкновения между оболонцами и застройщиками.

В 2014 году с приходом мэра Виталия Кличко ситуацию удалось урегулировать. Во дворах где должны были построить жилые дома началось создание скверов. Киевсовет буквально штамповал решения о расторжении договоров аренды земли и создании зеленых зон. Но застройщики не отступили. Дело в том, что земельные участки передавались им под застройку в соответствии с генеральным планом в города. А в нем новосозданные скверы числятся как жилая застройка. Более того, Оболонь продолжают застраивать домами и ТРЦ в соответствии со старым генпланом. Что вызывает огромное беспокойство и протесты жителей района.

Чтобы упорядочить ситуацию в КГГА начали разработку детального плана территории (это документация которая уточняет генплан и более конкретно устанавливает функциональное назначение территории). Разработка ДПТ (детальный план территории) Оболони длится уже более трех лет. Он выносился на общественные слушания, получил ряд согласований и даже прошел проверку в правоохранительных органах. Но застройщики очень не хотят, чтобы ДПТ Оболони был принят.

Во-первых, он предусматривает сквер в каждом оболонском дворе! То есть все застройщики которые еще с начала 2000-х не покидают идеи построить дома, к примеру, на Героев Сталинграда 44 или Приречной 17 не смогут застроить эти дворы никогда если ДПТ будет принят.

Во-вторых, ДПТ четко устанавливает всего несколько объектов реконструкции (как известно для реконструкции принятие ДПТ не нужно) и накладывает на застройщиков огромные обязательства – строительство детских садов, новой набережной вокруг озера Белого, жесткие нормативы по плотности застройки и количеству жителей. Без ДПТ этих ограничений нет! То есть строй что хочешь, как хочешь, где хочешь – вся Оболонь жилая застройка. Кстати, это все легко проверить самому – просто зайти на сайт и подгрузить материалы генерального плана.

В-третьих, ДПТ вообще не предусматривает нового строительства на пустых земельных участках. Все четко регламентировано. В ДПТ предусмотрены только объекты реконструкции – есть имущество в рамках закона можешь реконструировать его в другой объект с соблюдением четких норм. То есть, еще каких-то новых ТРЦ над метро, или нового ЖК на Минской не построишь.

Чтобы заблокировать инициативу, застройщики наняли ряд профессиональных провокаторов. Людей, которые появляются под каждым зеленым забором в городе вымогая денег. Они и распространили миф о том, что ДПТ предусматривает застройку озера Белого. В том, что это вранье легко убедится, просто посмотрев материалы ДПТ.

Сейчас вопрос стоит ребром. Новый Киевсовет может пойти на поводу старых застройщиков однодневок, которые не хотят развивать инфрастктуру, строить детские сады и школы. А желают запихнуть свечку в каждый двор оболонцев. Или принять ДПТ, упорядочить ситуацию закрепив статус десятков скверов, запретить хаотичную застройку, так чтобы на Оболони перестали появляться дома и ТРЦ во дворах и над метро.