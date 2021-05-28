Пленум Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви одобрил «Положение о канонических запретах и дисциплинарных наказаниях священнослужителей».

Действие Положения распространяется на священников и дьяконов, сообщает «Знай» со ссылкой на patriarchia.ru.

«Положение о канонических запретах и дисциплинарных наказаниях священнослужителей» призвано стать руководящим документом в вопросе наложения церковных запретов. Никак не подменяя собой каноны Церкви, документ призван ввести единообразие в регулируемую им сферу и в то же время закрепить применяемые на практике наказание административного характера, не предусмотренные канонами», - отметили в Патриархии.

В документе дается определение «церковного правонарушения», рассматриваются его разновидности и предлагаются канонические и дисциплинарные наказания, которые налагаются в зависимости от степени тяжести совершенного правонарушения и сопутствующих обстоятельств.

В «Особой части» документа подробно изложены церковные правонарушения, классифицированные по видам и разделены на три группы: преступления против веры и церковного единства, преступления против церковного устройства и управления и правонарушения в сфере служения и пастырского служения. В этом разделе документа предложены конкретные меры воздействия, применяемые к правонарушителям.

В дальнейшем «Положение о канонических запретах и дисциплинарных наказаниях священнослужителей» будет вынесено на обсуждение и утверждение Архиерейского Собора РПЦ.