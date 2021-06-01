Богослужебное произведение «Херувимская песнь» композитора Игоря Филиппова в исполнении хора Десятинного монастыря Рождества Пресвятой Богородицы УПЦ заняло первое место в международном конкурсе композиторов
Как сообщает Центр информации УПЦ, композитор Игорь Филиппов победил в номинации «Богослужебная духовная музыка» I международного конкурса композиторов христианской духовной музыки, пишет Znaj.
На конкурсе, в котором участвовали представители 15 стран мира, Игорь Филиппов представлял Украину и Десятинный монастырь Рождества Пресвятой Богородицы.
Конкурс проходил с 15 октября 2020 по 30 мая 2021 года в номинациях «Богослужебная духовная музыка» и «Концертная духовная музыка».
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В жюри вошли известные композиторы, музыканты, педагоги, артисты, церковные и общественные деятели.