YASNO как розничный бренд группы ДТЭК открыто делится своей экспертизой в разработке стратегий перехода к новым бизнес-моделям, практическим опытом использования инноваций и технологий для развития общества

Лилия Середа, руководитель департамента по маркетинговым коммуникациям и связям с общественностью YASNO, на Украинском маркетинг-форуме рассказала, зачем компании устойчивые коммуникации и какая от них польза клиентам.

14-й Украинский маркетинг-форум собрал более 80 спикеров – ведущих экспертов в сфере коммуникаций – и более тысячи слушателей. В этом году участники мероприятия пытались ответить на вопрос, каким будет мир после пандемии Covid-19, и рассказывали о том, как уникальный продукт, технологии и маркетинг могут помочь компаниям выжить и преуспеть в сложных условиях.



По словам Лилии Середы, в современном мире бизнес при принятии решений должен учитывать климатические, социальные и управленческие факторы.

Стратегия компании ДТЭК до 2030 года основана на принципах ESG, в ее фундаменте – стремление соответствовать актуальным запросам общества.

YASNO – единственный в Украине поставщик электроэнергии и газа, который предлагает «зеленые» решения, помогающие клиентам повышать энергоэффективность, уменьшать затраты на энергоресурсы и способствовать декарбонизации.

«Клиенты ценят компании, которые ставят людей выше прибыли. Уже недостаточно просто предоставлять свои услуги качественно: устойчивый бизнес должен участвовать в решении общественных проблем и рассказывать об этом. Доверие к бренду формируют в том числе его экологическая осознанность и инклюзивность. Добавленная стоимость YASNO – это продукты и сервисы, которые способствуют уменьшению воздействия на климат, помогая клиентам ежегодно сокращать количество выбросов СО2 в атмосферу на 300 тысяч тонн», – отметила Лилия Середа.

Более 50 тысяч украинских семей пользуются энергоэффективными наборами, которые позволяют экономить до 50% расходов на электроэнергию дома и при этом снижают количество выбросов СО2 в атмосферу на 45 тысяч тонн в год.

В трех регионах, где YASNO обеспечивает электроэнергией население, более 5 тысяч домохозяйств производят электроэнергию на частных солнечных электростанциях. Поставщик ежемесячно перечисляет им средства за произведенную энергию по «зеленому» тарифу, поддерживая таким образом развитие просьюмерства. Просьюмеры сокращают выбросы СО2 в атмосферу на 123 тысячи тонн ежегодно.

29 скоростных зарядок сети YASNO E-mobility заряжают электромобили в Киеве, Харькове, Днепре и на трассах в направлениях Львова, Одессы, Полтавы. Всего за год YASNO зарядил клиентов более чем 565 тысяч кВт∙ч, что эквивалентно сокращению выбросов CO2 в атмосферу на 380 тонн.

87 реализованных энергосервисных проектов на металлургических и горнодобывающих предприятиях с суммарными инвестициями в почти 550 млн грн помогают ежегодно сокращать количество выбросов СО2 в атмосферу на 153 тысячи тонн.