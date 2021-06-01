Об этом сообщили на официальном сайте Государственной экологической инспекции Украины

Более 1 тысячи административных протоколов о нарушении природоохранного законодательства составила Госэкоинспекция в течение прошлой недели.

"В период с 14 по 21 мая территориальными и межрегиональными территориальными органами ДЭИ проведено 936 проверок и составлено 1119 админпротоколов. Общая сумма убытков, рассчитанная инспекцией за выявленные нарушения, составила почти 13 миллионов гривен», - говорится в новости.

Наибольший вред окружающей среде в течение недели был нанесен КП "Кролевецьводоканал" в Сумской области.

"Предприятие осуществляло самовольное пользование подземными водами в течение более 2 лет. Убытки на общую сумму 4,7 миллиона гривен предъявлены КП "Кролевецьводоканал», а материалы с признаками преступления направлены в Сумскую областную прокуратуру", - разъясняется на сайте.

Еще 3,8 миллиона гривен убытков нанесено в результате засорения и загрязнения тяжелыми металлами участка на территории Брусиловского поселкового совета. Спутниковые снимки свалки ДЭИ получила от Национального центра управления и испытаний космических средств. В результате проверки факт засорения подтвердился, были рассчитаны убытки, а органу местного самоуправления предъявлена претензия об их возмещении.

"Также более 1,3 миллиона гривен убытков рассчитано за такие нарушения:

несанкционированное размещение твердых бытовых отходов на земельном участке в урочище «Дубина» Тернопольской области;

незаконную рубку неустановленными лицами деревьев в пределах гидрологического заказника местного значения "Займище" Черниговской области.

Материалы по указанным фактам переданы в соответствующие отделы Нацполиции», - отмечается в сообщении.