Государственное предприятие Морской торговый порт "Южный" и компания "Метинвест” подписали новый контракт

В рамках нового договора горно-металлургическая компания обязуется ежемесячно переваливать через порт как минимум 1,2 млн тонн грузов в месяц. Также компании достигли согласия относительно ценовой политики. Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры, опубликованном на официальной странице в Фейсбук.

"В рамках контракта зафиксирован беспрецедентный рост ставки перевалки на 33% - с 4 до 5,3 доллара за тонну", - сказано в сообщении.

Как заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков, крупные контракты с крупнейшими украинскими и международными компаниями — это то, что позволяет государственным портам стремительно развиваться.

” Мы ожидаем, что подобных сделок будет становиться больше, ведь для государства - это увеличение поступлений в бюджет, а для частных компаний - рост качества сервиса " — резюмировал Кубраков.

Как известно, на днях министр уволил предыдущего и. о. главы порта Сергея Ковшара. Это произошло после громкого скандала вокруг монопольного сговора двух портов — МТП "Южного" и "ТИС" против отечественных ГОКов и "Укрзализныци", из-за чего в Украине в мае фактически остановилась перевалка руды на экспорт. Ковшарь требовал от ГОК распределить объем перевалки поровну между обоими портами, то есть фактически дарил частном порту своих клиентов, несмотря на то, что "Южный порт в состоянии самостоятельно осуществить такие объемы перевалки, а его убытки в 21 году уже составляют более 50 миллионов гривен.

В свою очередь промышленники обратились к министру с просьбой разобраться в ситуации, где явно имеет место монопольный сговор. Кубраков отреагировал мгновенно: уволил Ковшара и анонсировал антикоррупционную чистку в подотчетных областях.