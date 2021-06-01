После праздников резко уходить в голодание — вредно для здоровья

Врач-диетолог, терапевт, кандидат медицинских наук Ольга Безуглая специально для Сlutch ответила на вопрос о плюсах и минусах интервального голодания и "голодных дней".

"Смотря о каких голодных днях идет речь. Когда мы исключаем, к примеру, ужин - это называется методика интервального голодания, и с точки зрения науки, раз в неделю такое физиологическое интервальное голодание полезно для нашего организма.

Но я больше сторонник того, чтобы мы привыкли базово работать с рационом и периодически где-то какие-то физиологические методы использовали по голоданию.

Но часто происходит так, что сначала праздники или выходные, а потом человек резко «в омут с головой» уходит в голодание. Конечно, это наносит определенный вред для органов пищеварения и наших гормонов.

Поэтому я рекомендую не эстремалить, а все-таки грамотно сбалансировать свой рацион и держать режим базово - 6 дней в неделю.

Голодание — это не гуманная такая вещь. Мы должны четко это понимать. Хотя нашему организму безумно полезно, когда у нас есть паузы между едой.

Это то, что вы можете начинать применять уже с сегодняшнего дня. Если ваш ужин будет в 20:00, а завтрак — в 8:00 и у вас будет 12 часов чистой паузы — это тоже элемент голодания, который здоровью пойдет лишь на пользу", - — сообщила врач.