Инвесторы по всему миру ищут факторы конкурентоспособности, успех любого бизнеса - это собрать самое выгодное сочетание факторов конкурентоспособности. Об этом рассказал эксперт и экономист Алексей Кущ политологу Тарасу Загороднему в проекте «Знай наших» на YouTube
«То есть в одной стране дешевое сырье, в другой дешевая рабочая сила, а в третьей удобная логистика и вот собрался пазл из трех стран и получается самая выгодная и конкурентоспособная продукция на рынке. В Украине фактором конкурентоспособности могла бы стать электроэнергия», - подчеркнул он.
Кущ сказал, что как не парадоксально сейчас с электроэнергией проблемы на рынке, а с нашей атомной генерацией и потенциальными возможностями, казалось бы, самое простое решение создавать рядом с атомными электростанциями индустриальные парки с энергоемкими производствами, которые потребляют очень много энергии.
«Тем более, что наша атомная энергетика страдает от непрогнозируемого потребления, она все время генерирует энергию, а у нас балансирующие мощности и ей их не хватает. А в сочетании с энергоемким производством, при чем это не обязательно металлургия, это могут быть и суперсовременные цифровые потребители. Украине надо создавать индустриальные парки и давать инвестору фактор конкурентоспособности», - акцентировал он.
Кущ резюмировал, что этого никто не сделает, потому что за эту дешевую электроэнергию идет борьба между несколькими олигархическими группами. И никто сюда естественно эти индустриальные парки не пустит.
Аллу Пугачеву засняли в объятиях длинноволосого любовника, фото уже в Сети: "Две звезды"
Экс-фаворитка "Холостяка" Юлия Зайка в цветах вместо одежды показала новую себя: эффектные кадры
Взорвался надувной батут, на котором играли дети: за жизнь двух девочек борются врачи, кадры
"Реанимировали 45 минут": в Одессе оборвалась жизнь внука Олега Филимонова, детали
Трагически оборвалась жизнь 15-летнего внука Олега Филимонова, что известно: "Играл на площадке"
Напоминаем, Politeka сообщала со слов Загороднего, что Украина должна провести аудит того, что нам говорят послы G7.
Также ранее Загородний заявлял, что каждая страна добивается снижения цен.