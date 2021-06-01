Инвесторы по всему миру ищут факторы конкурентоспособности, успех любого бизнеса - это собрать самое выгодное сочетание факторов конкурентоспособности. Об этом рассказал эксперт и экономист Алексей Кущ политологу Тарасу Загороднему в проекте «Знай наших» на YouTube

«То есть в одной стране дешевое сырье, в другой дешевая рабочая сила, а в третьей удобная логистика и вот собрался пазл из трех стран и получается самая выгодная и конкурентоспособная продукция на рынке. В Украине фактором конкурентоспособности могла бы стать электроэнергия», - подчеркнул он.

Кущ сказал, что как не парадоксально сейчас с электроэнергией проблемы на рынке, а с нашей атомной генерацией и потенциальными возможностями, казалось бы, самое простое решение создавать рядом с атомными электростанциями индустриальные парки с энергоемкими производствами, которые потребляют очень много энергии.

«Тем более, что наша атомная энергетика страдает от непрогнозируемого потребления, она все время генерирует энергию, а у нас балансирующие мощности и ей их не хватает. А в сочетании с энергоемким производством, при чем это не обязательно металлургия, это могут быть и суперсовременные цифровые потребители. Украине надо создавать индустриальные парки и давать инвестору фактор конкурентоспособности», - акцентировал он.

Кущ резюмировал, что этого никто не сделает, потому что за эту дешевую электроэнергию идет борьба между несколькими олигархическими группами. И никто сюда естественно эти индустриальные парки не пустит.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Загороднего, что Украина должна провести аудит того, что нам говорят послы G7.

Также ранее Загородний заявлял, что каждая страна добивается снижения цен.