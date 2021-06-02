Украинский социолог, доктор социологических наук Павел Кутуев в программе «Что дальше» на канале «Знай24» высказался насчет намерений власти бороться с олигархами.

«С одной стороны, я могу понять благие намерения… Предположим, что у законодателей исключительно присутствуют благие намерения. Но недаром же говорят, что дорога в ад вымощена благими намерениями. По той причине, что мы не живем в коммунистическом обществе. Мы вроде бы как согласились, живя в посткоммунистической стране, что коммунистическая идеология утопична, и, соответственно, мы вроде бы как взяли на себя обязательства строить рыночную демократию», - говорит эксперт.

По его словам, если у нас есть рынок, то в стране происходит имущественное расслоение и существует имущественное неравенство – кто-то богаче, а кто-то беднее.

«Задача государства – поддерживать определенный уровень социального обеспечения, помогать тем, кто более слабый, не преуспел и тому подобное. Но все равно поставить некую крышку, так сказать, заслон на обогащение…», - сказал Кутуев.

Социолог считает, что инвестирование своего капитала в СМИ не очень сочетается с демократией.

«С другой стороны, если мы все такие ограничения начинаем вводить: это нельзя, то нельзя… То мы можем двигаться в противоположном направлении к противоположному полюсу. И тут я боюсь, что такие вот элементы авторитаризма не обязательно будут нам гарантировать и приносить динамичность технологическую, экономическую Китая, а это, скорее, будет что-то такое ближе к соседу Китая под названием Северная Корея», - резюмировал он.

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