Практический психолог Марина Глевацкая в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказала, как психологически настроить себя на выздоровление.

«Что-то приятное, какие-то приятности… То есть мы насыщаем себя позитивом. Мои родители, например, играли в разные игры опять же внутри семьи, пока находились в закрытой ситуации. Я смотрела те сериалы, которые не могла увидеть», - говорит эксперт.

В то же время Глевацкая признается, что перенесла достаточно сложную форму коронавируса, иочень тяжело выходила из этого состояния. Также от этого заболевания умерла ее мать.

«По сути, психологические службы должны сейчас помогать тем, у кого были потери в процессе всей этой ковидной ситуации. В нашем обществе привыкли вообще не обращать внимания на свои психологические проблемы. Как правило, мы от них убегаем. Мы убегаем, мы их заменяем, компенсируем чем-то другим… То есть для нас важно все что угодно, только не свое собственное психологическое состояние», - сказала психолог.

По ее словам, очень важно обратить внимание на себя и свое психологическое здоровье, чтобы вовремя предупредить какое-то серьезное заболевание.

«В моменты апатии вряд ли поднимешься и сможешь заниматься спортом. Поэтому, конечно, если эти ситуации уже приходят, эти состояния поднимаются… Обязательно идти к специалистам: как к врачам, так же и к психотерапевтам, психологам», - резюмировала Глевацкая.

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