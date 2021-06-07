Более 67 миллионов гривен убытков рассчитала Госэкоинспекция в 1 квартале 2021 года во время проверок промышленных предприятий.

Как пишет Знай.юа, об этом сообщил глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный во время Всеукраинского форума «Украина 30. Экология» - говорится в новости на официальном сайте ГЭИ.

«Промышленность – один из главных драйверов роста украинской экономики. Однако у этой отрасли есть и обратная сторона – негативное влияние на состояние окружающей среды. Промышленный комплекс Украины устарел и нуждается в модернизации, чтобы соответствовать современным природоохранным требованиям», - подчеркнул Андрей Малеванный.

Он отметил, что экологизация производства осуществляется только единичными предприятиями.

"Так, только за первые 3 месяца 2021 года Госэкоинспекция составила более 4,8 тысячи админпротоколов об экологических нарушениях. В среднем на одном предприятии мы фиксируем 4 факта несоблюдения природоохранного законодательства», - отметил Андрей Малеваный.

По словам чиновника, для укрепления экологического контроля за промышленностью и, соответственно, стимулирования модернизации предприятий Госэкоинспекция проводит внутреннюю трансформацию.

«Мы продолжаем территориальную реформу, проводим закупку нового оборудования, сотрудничаем с Национальным центром управления и испытания космических средств, получая спутниковые снимки для выявления незаконной добычи недр, засорения и тому подобное. К сожалению, достижению этого KPI мешают мизерные штрафы за недопуски и загрязнение окружающей среды, низкие зарплаты инспекторов, недостаточное финансирование на уплату судебного сбора», - отметил Андрей Малеванный.

Чиновник также пояснил, что для устранения этих проблем и для содействия модернизации промышленного комплекса необходимо комплексное обновление законодательства, что предусматривает:

Принятие законопроекта № 4167 «О предотвращении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения», который меняет существующую покомпонентная разрешительную систему на интегрированную в соответствии с европейской практикой;

поддержки законопроекта №3091 «О государственном экологическом контроле», что повышает ответственность за недопуски и невыполнение предписаний ГЭИ, отменяет судебный сбор и увеличивает заработную плату инспекторов.

«Качественный экологический контроль - один из важнейших шагов для помощи бизнесу. Он будет способствовать осовремениванию, экологизации, энергоэффективности промышленности и усилению ее конкурентоспособности на внешнем рынке», - добавил Андрей Малеваный.