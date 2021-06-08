Глава Ассоциации налогоплательщиков Украины Григол Катамадзе высказался о коррупции в Украине. В программе Сергея Дойко «Особистість» он отметил, что вопрос кажется риторическим, но не все так просто.
В контексте этого разговора Катамадзе вспоминает известную поговорку: нет дыма без огня. То есть, объясняет он, в Украине коррупция есть, иначе бы об этом столько не говорили.
Тем не менее, глава Ассоциации налогоплательщиков обращает внимание на некоторые неприятные вещи. В частности, он возмущается из-за того, что украинские политики в течение последних 5 лет, выезжая куда-то за границу, говорят лишь о плачевном положении Украины, ее коррумпированности.
«В борьбе с ней нам никто помогать не будет. Это – наша задача. Коррупция мешает жить нам самим, и бороться с ней должны мы», - рассуждает гость программы.
Попутно Катамадзе напоминает о важнейшем принципе правосудия - преступником человек становится только тогда, когда такой приговор вынес суд. Итак, говорит он, украинскими коррупционерами являются только те, кого осудили.
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«С другой стороны, Высший антикоррупционный суд работает всего один год. Но есть много вопросов к различным правоохранительным органам, которые расследуют дела – а те потом разваливаются в судах», - отмечает глава Ассоциации плательщиков.
По его мнению, судебная система Украины разоблачает свою слабость, а потому ее следует изменить. С другой стороны, Катамадзе отмечает, что и судью нельзя так просто взять и уволить.
Напоминаем, Катамадзе рассказал, почему он получил украинское гражданство.
Ранее Politeka сообщала о том, что Катамадзе рассказал, как Грузия решила проблему с уклонением от уплаты налогов.