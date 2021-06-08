Глава Ассоциации налогоплательщиков Украины Григол Катамадзе высказался о коррупции в Украине. В программе Сергея Дойко «Особистість» он отметил, что вопрос кажется риторическим, но не все так просто.

В контексте этого разговора Катамадзе вспоминает известную поговорку: нет дыма без огня. То есть, объясняет он, в Украине коррупция есть, иначе бы об этом столько не говорили.

Тем не менее, глава Ассоциации налогоплательщиков обращает внимание на некоторые неприятные вещи. В частности, он возмущается из-за того, что украинские политики в течение последних 5 лет, выезжая куда-то за границу, говорят лишь о плачевном положении Украины, ее коррумпированности.

«В борьбе с ней нам никто помогать не будет. Это – наша задача. Коррупция мешает жить нам самим, и бороться с ней должны мы», - рассуждает гость программы.

Попутно Катамадзе напоминает о важнейшем принципе правосудия - преступником человек становится только тогда, когда такой приговор вынес суд. Итак, говорит он, украинскими коррупционерами являются только те, кого осудили.

«С другой стороны, Высший антикоррупционный суд работает всего один год. Но есть много вопросов к различным правоохранительным органам, которые расследуют дела – а те потом разваливаются в судах», - отмечает глава Ассоциации плательщиков.

По его мнению, судебная система Украины разоблачает свою слабость, а потому ее следует изменить. С другой стороны, Катамадзе отмечает, что и судью нельзя так просто взять и уволить.

Напоминаем, Катамадзе рассказал, почему он получил украинское гражданство.

Ранее Politeka сообщала о том, что Катамадзе рассказал, как Грузия решила проблему с уклонением от уплаты налогов.