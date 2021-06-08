Из-за накопления задолженностей коммунальными водоканалами страдают потребители: с одной стороны долги водоканалов становятся причиной отключения водоснабжения, с другой – облэнерго недополучают средства, которые должны быть направлены на ликвидации аварий, ремонты, замену старого оборудования, а следовательно электроснабжения ухудшается. Решить проблему отсутствия расчетов за свет могут Министерство развития общин и территорий, Кабмин и местные власти. Критическая ситуация в Днепропетровской области. Об этом заявили в Общественном Союзе "Розумні електромережі України".

В общественном союзе "Розумні електромережі України" сообщили, что из-за отсутствия уплат за распределение электроэнергии или погашения старой задолженности коммунальными водоканалами облэнерго не могут своевременно финансировать свою хозяйственную деятельность. Так, основной источник финансирования любых работ – это средства, получаемые от потребителей через тариф.

«Страдают от этого в первую очередь потребители: с одной стороны долги водоканалов становятся причиной отключения водоснабжения, с другой – облэнерго недополучают средства, которые должны быть направлены на ликвидации аварий, ремонты, замену старого оборудования. А значит электроснабжение ухудшается«, - указано в сообщении ГС "Розумні електромережі України". В частности, в союзе сообщили, что вопрос расчетов становится особенно острым на Днепропетровщине. Там сообщат о накоплении долгов водоканалами и необходимости отключать им электроснабжение, поскольку этого требует закон «О рынке электроэнергии».

Так, долги водоканала «Днепр-Западный Донбасс» составляют 92 млн грн. В результате отключения 5 городов области окажутся без воды: Павлоград, Синельноково, Першотравенск, Терновка. Это около 200 тыс человек. Похожие проблемы имеют "Павлоградводоканал", поставляющий воду городу Павлоград, и "Кривбасспромводоснабжение" в Кривом Роге.

В Союзе подчеркивают, что для решения проблемы в Днепропетровской области необходимо внедрение на уровне областного совета механизма, который обеспечит своевременные расчеты по распределению электроэнергии водоканалами, ведь ограничения их в электроснабжении приведет к перебоям в водоснабжении населения.

«Кроме того, если проблема имеет системный характер, Министерство развития общин и территорий и Кабмин должны ввести счета со специальным режимом использования водоканалами, которые предназначены для зачисления средств за услуги по распределению электроэнергии», - говорится в сообщении Союза.

Напомним, в Днепропетровской области сообщили об угрозе прекращения подачи воды жителям из-за долгов водоканалов за электроэнергию.