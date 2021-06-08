Эксперт по недвижимости Алексей Коваль в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24” заявил, что Украина в 2020 году заняла шестое место по темпам роста цен на жилье - они увеличились на 11%.

"Что происходит с рынком именно квартир в нашей стране. Может сказать нам следующая статистика: темп роста цен в 2020 году, по этим темпам Украины заняла 6 место. Первое место, это была Турция - 27%. Второе, кажется, Новая Зеландия, пятое - Польша, шестое место - это была Украина - 11%. Это по темпу роста. В целом Киев по такому же рейтинге занял 11 место. Это говорит о том, что у нас недвижимость была недооценена", - сказал Алексей Коваль.

Он отметил, что на недвижимость произошло повышение спроса, поскольку отсутствуют депозиты, с помощью которых можно хранить свои деньги.

"Недвижимость сейчас - это безальтернативный вариант вложения или сохранения денежных средств. В связи с этим мы с вами можем наблюдать данный рост цен на недвижимость. Многие сейчас эксперты говорят, что мы добираемся до нового пика, который был в 2008 году. У нас всегда такая достаточно кривая интересная. Я думаю, что сейчас мы выйдем на это... Где-то до 22% произошел рост за год. Где-то в среднем недвижимость стоила, квартиры, средняя цена на начало 2020 года - это было где-то 800-900 долларов (за квадратный метр, - ред.), сейчас мы видим уже более 1000-1120. Это мы говорим о первичной недвижимости", - добавил Коваль.

По его словам, на вторичном рынке рост небольшой, на уровне 10%. Это касается так называемых "хрущевок", которые было бы правильно выводить из эксплуатации

"Это очень важный индикатор. Мы видим, что если даже такая вторичная недвижимость дорожает - значит все меньше предложений на рынке, и клиенты вынуждены выбирать на вторичном рынке именно такое жилье", - добавил эксперт.

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