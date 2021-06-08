Одной из причин являются проблемы с щитовидной железой.

Врач-диетолог, терапевт, кандидат медицинских наук Ольга Безуглая специально для Сlutch рассказала о причинах набора лишнего веса.

"Я, как врач, всегда анализирую причину набора лишнего веса. И для меня всегда есть вопрос: «Это только содержимое тарелки или все же есть какие-то вопросы нарушения метоболизма?». Поэтому пациенты, с которыми я работаю, первично, перед приемом, сдают достаточно широкий перечень обследований, по результатам которых я анализирую метаболизм белков, жиров, углдеводов и гормональную панель.

Это те базовые элементы, которые надо посмотреть, поскольку существует ряд эндокринных заболеваний, из-за которых человек будет набирать лишний вес.

Например, гипотериоз - нарушение работы щитовидной железы - будет набирать вес человек, поэтому мы работаем и медикаментозно и с рационом.

Также причиной набора веса может быть инсулинорезистентность, сахарный диабет, которые тоже требуют определенной метаболической терапии", - сообщила диетолог.