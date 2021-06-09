Украинцы – смелые люди, которые дерутся за свою землю и страну, не надеясь на кого-то. Особенно молодежь, которая выросла в независимой Украине и сберегла ген казачества. Но, к сожалению, при всех достоинствах украинцы проигрывают информационную войну. Об этом заявил основатель и президент Киевского городского автомотоклуба Сергей Малик Гари Табаху в программе «On target с капитаном Гари Табах» на YouTube.

«Я вырос в украиноязычной семье, говорящей на суржике, потому что каждый регион имеет свою языковую специфику, но на базе украинского языка. Школа у меня была украинская, а когда я поступил в училище, преподавание было принципиально на русском языке, поначалу для меня это было очень сложно», - сказал Малик.

Малик рассказал, что он большой противник общения на русском языке, потому что это вопрос информационной войны. Сергей считает, что даже являясь атомом во Вселенной, он все равно хочет разговаривать на украинском языке, особенно там, где это касается медийных проектов.

«Украинский язык - это формирование страны и ее энергетика. Язык - это сакральная вещь, как религия, культура, поэтому я хотел бы молиться на своем языке. Я считаю, что украинцы должны знать и учить свой родной язык», - сказал Малик.

Ведущий в рамках темы украинского языка резюмировал, что украинцы очень толерантные люди, которые могут говорить как на украинском, так и на русском языках. При этом ведущий считает, что языковой вопрос не разъединяет украинцев, потому что большинство из них интеллигентные люди, знающие несколько языков. Гари Табах подытожил, что украинцы прекрасная нация, которая, к сожалению, платит слишком высокую цену за свою свободу.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Чаплыги о вероятности эскалации конфликта с Россией.

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