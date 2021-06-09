В программе «On target с капитаном Гарри Табах» основатель и президент Киевского городского автомотоклуба Сергей Малик вспомнил, кто уходил на фронт в 2014 году. Он говорит, что это были простые девушки и парни, без всякого военного опыта и образования, но они решились стать добровольцами и противостоять российской агрессии.

«Воевать можно и молотком, если больше нечем. Конечно, перед теми ребятами, которые тогда пошли, я снимаю шляпу», - говорит гость программы. В то же время Малик признается, что сегодня он без раздумий пойдет воевать, если на фоне обострения на границе начнется еще и наступление РФ. Также он подчеркивает, что не станет препятствовать своей дочери, если она примет такое же решение.

Табах отмечает, что люди часто рассуждают о том, что они могли бы что-то изменить в прошлом, а, не изменив, жалеют об этом. «У каждого человека, действительно, есть такие моменты, когда он думает, что можно было бы что-то изменить, но я, оглядываясь на прошлое, понимаю, что глобальные вещи, которые происходили, мне изменить не под силу», - рассуждает на эту тему Малик.

Он понимает, что не мог ничего изменить, например, в Советском Союзе, чтобы он не развалился. А что касается АТО Малик хотел бы изменить только одно: сделать больше для противостояния российской агрессии.

Попутно гость программы рассказывает о своем проекте волонтерской помощи «Украина от края до края». В то же время он благодарит все службы, которые включились в работу над проектом: а это и СБУ, и ВСУ, и пограничники. По словам Малика, проект, соответствуя своему названию, действительно охватил всю территорию государства. Он считает, что порядочные люди в команде - это всегда большая удача, ведь они всегда выполнят свои обязанности на высоком уровне. «Не зря говорят, что люди организовываются в группы по формальным признакам», - добавляет основатель автомотоклуба.

Напоминаем, Малик заявил, что при всех достоинствах украинцы проигрывают информационную войну.

Ранее Politeka сообщала о том, что Малик рассказал о пророческих предсказаниях Джохара Дудаева о войне с РФ.