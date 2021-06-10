Виктор Ченцов – доктор исторических наук и наук по госуправлению, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины, государственный советник таможенной службы 3 ранга в программе Анатолия Макаренко «Диалоги с Макаренко» рассказал о том, как реформы повлияли на качество высшего образования.

«Когда ректоры вузов имели набор, они имели влияние на то, кого брать или не брать. Безусловно, была коррупционная составляющая. В государстве ввели ВНО, и ВНО позволило освободить от всякой коррупции ректоров учебных заведений. И это хорошо! И когда сейчас говорят, что ВНО – это, в принципе, взгляд на будущее в перспективе, я говорю: «Да, если бы не одно «но»!», - отмечает ученый.

Он напоминает, что внешнее тестирование привязано к государственному заказу.

«Это значит, что в старших классах люди уже практически не учатся, а натаскиваются на сдачу определенных экзаменов на сертификат. То есть идет система подготовки к тестированию. Система подготовки связана, в основном, с тем, кто будет готовить. Готовит, как правило, не только школа, а в основном, платные преподаватели», - продолжает он.

Естественно, хорошие репетиторы – это хорошие деньги.

«Соответственно, равенства, которое было, сейчас нет. У тех, у кого нет возможности платить репетиторам, или у тех, особенно из сельской местности, у кого нет возможности к хорошей информационной базе, - тот в неравных условиях с городскими жителями и с зажиточными слоями населения», - рассуждает Ченцов.

Выпускники поступают в вуз, а дальше начинается самое интересное.

«Вот именно те, кто сдают сертификаты хорошо – те претендуют на госзаказ. Вроде бы все нормально, но цели нет. Основная цель – чтоб эти люди потом на государство работали, но цели такой никто не преследует. То есть дети, которые поступили и учатся четыре года на уровне бакалавриата в университете, никаких обязательств перед государством не имеют», - делает вывод Ченцов.

Напомним, выпускные экзамены должны быть по всем предметам, - Пелюховский.