Публицист и прозаик, автор книги “Тропик брака” Всеволод Непогодин в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы» поделился своими размышлениями о браке и семье.

«Для меня главное – здоровый сон, чтобы я не полнел, я был радостный и счастливый каждый день. С девушкой мне должно быть лучше, чем одному. А так все время получается, что тяжелей. Мне отношения с девушкой в три, пять раз тяжелее, чем профессиональная деятельность. Ну, я не знаю, как это может быть», - говорит он.

Гость программы признается: «Я живу тем, что я делаю. Могу дать интервью, мне это все легко дается. А в отношениях с девушкой нет. Да, девушка жалуется, что она – сова. А я – жаворонок, я в пять утра встаю, мне никто завтрак не приготовит. Зачем мне эти отношения? Я могу даже в восемь вечера лечь спать, а девушка будет на меня смотреть: как ты можешь? Но у меня такие биоритмы. Я привык, мне так удобно. Я не привык подстраиваться».

Он утверждает, что девушки ничего не хотят делать.

«Они вместе живут – девушка и девушка. Это уже нездоровая семья. Сейчас у нас современная украинская семья – это девушка и кот. Это самая распространенная история. Когда девушки начинают даже под одной крышей жить, у них получается такое явление, которое в психологии называется коллективное бессознательное. Получается такой коллективный разум. Она теряет интеллектуальный суверенитет! Она носит чужие мысли у себя во лбу. Я так не могу!», - восклицает Непогодин.

Напомним, Прибавление в семье 50-летнего солиста "Иванушки International", жена раскрыла детали: "Все в порядке, но...".

Как сообщала Politeka, Непогодин рассказал, как украинцы могут сделать Украину сверхдержавой.